Trump karşıtı eylemde tanıdık yüz

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın büyük kızı Malia Obama, Sundance Film Festivali'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden hayata geçmesini emrettiği Dakota Boru Hattı için yapılan eyleme katıldı.

Sputnik'in haberine göre, Utah'taki Park City'de 'Duran Kaya' Siyu Kızılderili Kabilesi'ne destek için yapılan eyleme katılan Malia'nın film festivaline katılmak için ailesi ile birlikte Karayipler tatiline gitmediği belirtildi.

Dakota Boru Hattı eylemlerine katılan ve daha önce bu nedenle gözaltına alınan aktris Shailene Woodley de eylemde Malia'yı görmenin 'harika' olduğu açıklamasını yaptı.

WOODLEY: DEMOKRASİYE KATILMAZSA ÇOCUKLARI İÇİN BİR DÜNYA OLMAYACAĞINI BİLİYOR

Democracy Now'a konuşan Woodley "Ailesinden ve ülkesinin ondan beklediklerinden bağımsız olarak bir kadın ve bir insanın kendi başına sadece demokrasiye katılmayı tercih etmesine şahit olduk. Çünkü o soy adından bağımsız olarak eğer demokrasiye katılmazsa gelecekteki çocuklarının bir dünyası olmayacağını biliyor" yorumunu yaptı.

Salı günü Trump yayınladığı başkanlık kararnamesi ile 3.8 milyar dolarlık Dakota Access Boru Hattı'nın inşasına devam edilmesi emrini vermişti.

Kasım 2016'da aylarca süren direnişin ardından ABD ordusu hattın inşasını durdurmuştu.

Eylemciler boru hattının atalarının kutsal mezarlarına ve içme sularına zarar vereceğini savunuyor.