taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8073
EURO
4,6532
ALTIN
163,12
PETR
68,7200

Trump karşıtı kadınlar protesto düzenledi

ABD’de 200 bin üzerinde kadın ve kadın hakları destekleyicisi hem Donald Trump’ın politikalarını hem de kadına yönelik şiddet ve tacizi protesto etti.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 11:46..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığa gelmesinin birinci yılında Los Angeles Polis Departmanı’nın verilerine göre 200 bin üzerinde kadın ve kadın hakları destekleyicisi, Los Angeles, Kadınların Yürüyüşü Vakfı’nın (Women’s March-LA Foundatıon) önderliğinde birçok sivil toplum kuruluşu eşliğinde hem Donald Trump’ın politikalarını hem de kadına yönelik şiddet ve tacizi protesto etme amacı ile Los Angeles merkezinde sabah saatlerinde toplandı.

Topluluk temsilcileri konuşmalar yaparken sık sık Trump aleyhtarı ve göçmenleri destekleyici sloganlar atıldı.

Trump karşıtı kadınlar protesto düzenledi

TRUMP KARŞITI KADINLAR SOKAKTA

Vakfın Yönetim Kurulu Yöneticisi Emiliana Guereca, “2018 Kadınların Yürüyüşü ’nün amacı sesimizi duyurmak, toplumu hareketlendirmek ve bir araya getirmek. Kadın hakları, insan haklarıdır” dedi.

Trump karşıtı kadınlar protesto düzenledi

Polisin çevre yolları kapattığı ve yolun güvenlik önlemleri aldığı gösteride konuşmaların ardından toplanan yüzbinler Los Angeles Belediye binası önüne yürüdü. Gerçekleşen yürüyüş bu güne kadar Amerika’da gerçekleşen en büyük kadın yürüyüşlerinden biri oldu. Belediye binası önüne kurulan sahnede ise Hollywood’un birçok tanınmış siması yürüyüşe destek vermek için söz aldı.

Trump karşıtı kadınlar protesto düzenledi

HOLLYWOOD YILDIZLARI EYLEMDE

İlk olarak konuşan aktris Eva Longoria, katılanlara teşekkür etti. Kadınların içinde bulunduğu sorunlardan tek başına kimsenin sorumlu olmadığını bunun nesiller boyunca oluştuğunu ve bu yürüyüşün hedeflerinin bunu yıkmak olduğunu ve bir politikacıdan veya politik partiden daha büyük olduğunu söyledi.

Trump karşıtı kadınlar protesto düzenledi

Ardından aktris Natalie Portman, ilk cinsel tacizle ilk filminin ardından, 13 yaşındayken gelen bir hayran mektubu ile tanıştığını, hayalinin fiziksel güvenliğinden korkmadan veya hakkında dedikodu çıkmadan istediğini giyebileceği, istediğini söyleyebileceği, istediğini arzulayabileceği bir dünya istediğini ve her kadının bunu arzuladığını ifade etti.

Trump karşıtı kadınlar protesto düzenledi

CİNSEL TACİZE TEPKİ

Konuşmaların arasında kısa bir konser veren şarkıcı Rachel Platten, kendisine ait olan ve Hillary Clinton’ın da kampanyasında kullandığı “Fght Song” şarkısını seslendirdi.

Konserden sonra konuşan aktris Scarlett Johansson önce organizatörlere teşekkür etti ardından politikacılar ve son zamanlarda Hollywood ile eğlence sektöründe patlayan taciz iddialarına gönderme yaparak güç ve erk sahibi kişilerin bu güç ile kendilerinden daha güçsüzleri çıkarları için kullandıklarını ve bunu yapabilmelerinin haklı oldukları anlamına gelmediğini belirtti.

Trump karşıtı kadınlar protesto düzenledi

POLİSLER GÖSTERİYE MÜDAHALE ETTİ

Sahnede gösteriler sürerken 200 bin kişilik gösterici grubuna karşı ayıları yirmiyi bulmayan Trump destekçilerinin protesto düzenlemeye çalışması ise polisin Trump destekçisi göstericiler çevresinde barikat kurması ile karışıklığa sebep olmadan kontrol altında tutuldu.

Trump karşıtı kadınlar protesto düzenledi

Yürüyüşü düzenleyen vakıf internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, gerçek barış ve özgürlüğün eşitlik olmadan gerçekleşmeyeceğini, amaçlarının herkes için güvenli ve barışçıl bir alan kurmak olduğunu, 2018 Kasım ayında gerçekleşecek seçimlere kadar mesajlarının oylarının, varlıklarının değerli olduğu ve oylarının sadece kendileri için değil oy vermeyenler için de olduğunu belirtiyor.

2018 Los Angeles Kadın yürüyüşü siyasi partilerden bağımsız, kadın hakları, insan hakları, sivil haklar ve sosyal adalet arayan ulusal barışçıl hareketin bir parçası.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'da yeni kamuflaj dönemi

TSK'da yeni kamuflaj dönemi

64
Türk komandoları sınırı geçti

Türk komandoları sınırı geçti

225
Afrin'de YPG'ye darbe üstüne darbe

Afrin'de YPG'ye darbe üstüne darbe

156
Terör örgütü YPG Rusya'yı suçlu buldu

Terör örgütü YPG Rusya'yı suçlu buldu

91
Zeytin Dalı Harekatı'nda kalkan 72 uçağın sırrı

Zeytin Dalı Harekatı'nda kalkan 72 uçağın sırrı

56
ÖSO Afrin'de operasyona başladı

ÖSO Afrin'de operasyona başladı

45
Pentagon'dan Türkiye'ye: DEAŞ'a odaklanmalıyız

Pentagon'dan Türkiye'ye: DEAŞ'a odaklanmalıyız

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM