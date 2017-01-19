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Trump karşıtı protestolara katılanlara 2500 dolar

Trump'ın ABD'nin 45. başkanı seçilmesinin ardından yapılan protesto gösterilerine katılanlara ayda 2500 dolar ödeme yapıldığı tespit edildi

19.01.2017 - 14:46
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Trump karşıtı protestolara katılanlara 2500 dolar

trump

Washington Times'ın haberine göre, Demand Protest adlı şirketin onlarca kentte Trump karşı protestolara katılanlara 2500 dolara kadar ödeme yaptığı belirlendi.

MAAŞ İÇİN 6 EYLEME KATILMA ŞARTI

Bunun yanı sıra göstericilere katıldıkları her eylemde saat başına 50 dolar ödeme yapıldığı kaydedilen haberde, göstericilerin 'maaş' alabilmek için yılda en az altı eyleme katılmak zorunda oldukları vurgulandı.

SPONSOR GEORGE SOROS

Daha önce protestolardan bazılarının Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a sempatisini gizlemeyen yatırımcı George Soros'un sponsorluğunu yaptığı gruplar tarafından organize edildiği belirtilmişti. Gezi olaylarına da destek veren Soros, Trump kazanınca 1 milyar dolar kaybetti.

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