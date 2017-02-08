Trump karşıtı teknoloji devlerinden devir-teslim bağışı

Politico'nun haberine göre, Trump'ın göçmenlik politikalarına şiddetle karşı çıkan teknoloji şirketleri, 20 Ocak'ta yapılan devir-teslim törenine hem mali hem teknik destek verdi.

MİCROSOFT, GOOGLE VE AMAZON'DAN TRUMP'A BAĞIŞ

Federal Etik Bürosu'na beyan edilen belgelere dayandırılan haberde, Microsoft'un Trump'ın başkanlığı devralması kapsamında düzenlenen etkinliklere 250 bin dolarlık bağış yaptığı ve bedeli aynı miktara yakın hizmeti ücretsiz sunduğu belirtildi.

Google ve Amazon'un bağışta bulunan diğer şirketler arasında yer aldığı iddia edilen haberde, bağış miktarları belli olmayan iki şirketin etkinlikler için ücretsiz teknik hizmet sağladığı da kaydedildi.

FACEBOOK'TAN ÜCRETSİZ İNSTAGRAM KABİNLERİ

Habere göre, sosyal medya devi Facebook ise Trump'ın devir-teslim etkinliklerine ücretsiz Instagram fotoğraf kabinleriyle destek verdi. Para bağışı yapmayan şirket aynı hizmeti hem Demokrat hem Cumhuriyetçi partilerin ulusal kongreleri için ücretsiz olarak sağlamıştı.

Twitter ve Uber ise Politico'ya yaptıkları açıklamalarda, Trump'ın başkanlık töreni için herhangi bir bağışta bulunmadıklarını kaydetti.

Bununla birlikte, bağış belgelerinin gelecek günlerde kamuoyuna açıklanmasıyla Trump'ın devir-teslim törenlerine destek veren diğer şirketler gün ışığına çıkabilir.

Adı geçen şirketlerin aralarında bulunduğu 100'e yakın firma, hafta başında Trump'ın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağının, ABD Anayasası'nı ihlal ettiğini savunan ortak bir bildiri yayınlamıştı. Bildiri, Trump'ın kararının Federal bir mahkeme tarafından askıya alınmasını takiben açılan temyiz davası kapsamında San Francisco'daki 9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesine sunulmuştu.