taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.249
USD
3,7157
EURO
3,9743
ALTIN
148,10
PETR
55,1200

Trump karşıtı teknoloji devlerinden devir-teslim bağışı

Amerikalı teknoloji devlerinin, ABD Başkanı Donald Trump için düzenlenen devir-teslim etkinliklerine bağış yaptığı ortaya çıktı.

08.02.2017 - 22:48
  1. Haberler
  2. Dünya

Politico'nun haberine göre, Trump'ın göçmenlik politikalarına şiddetle karşı çıkan teknoloji şirketleri, 20 Ocak'ta yapılan devir-teslim törenine hem mali hem teknik destek verdi.

MİCROSOFT, GOOGLE VE AMAZON'DAN TRUMP'A BAĞIŞ

Federal Etik Bürosu'na beyan edilen belgelere dayandırılan haberde, Microsoft'un Trump'ın başkanlığı devralması kapsamında düzenlenen etkinliklere 250 bin dolarlık bağış yaptığı ve bedeli aynı miktara yakın hizmeti ücretsiz sunduğu belirtildi.

Google ve Amazon'un bağışta bulunan diğer şirketler arasında yer aldığı iddia edilen haberde, bağış miktarları belli olmayan iki şirketin etkinlikler için ücretsiz teknik hizmet sağladığı da kaydedildi.

FACEBOOK'TAN ÜCRETSİZ İNSTAGRAM KABİNLERİ

Habere göre, sosyal medya devi Facebook ise Trump'ın devir-teslim etkinliklerine ücretsiz Instagram fotoğraf kabinleriyle destek verdi. Para bağışı yapmayan şirket aynı hizmeti hem Demokrat hem Cumhuriyetçi partilerin ulusal kongreleri için ücretsiz olarak sağlamıştı.

Twitter ve Uber ise Politico'ya yaptıkları açıklamalarda, Trump'ın başkanlık töreni için herhangi bir bağışta bulunmadıklarını kaydetti.

Bununla birlikte, bağış belgelerinin gelecek günlerde kamuoyuna açıklanmasıyla Trump'ın devir-teslim törenlerine destek veren diğer şirketler gün ışığına çıkabilir.

Adı geçen şirketlerin aralarında bulunduğu 100'e yakın firma, hafta başında Trump'ın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağının, ABD Anayasası'nı ihlal ettiğini savunan ortak bir bildiri yayınlamıştı. Bildiri, Trump'ın kararının Federal bir mahkeme tarafından askıya alınmasını takiben açılan temyiz davası kapsamında San Francisco'daki 9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesine sunulmuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

200
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

128
İzmir'de transparan gelinlik fuarı

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

370
Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

67
El Bab'daki şehit sayısı 4'e yükseldi

El Bab'daki şehit sayısı 4'e yükseldi

309
Hollande, coplu tecavüze uğrayan genci ziyaret etti

Hollande, coplu tecavüze uğrayan genci ziyaret etti

103
TSK'nın El Bab'dan sonraki hedefi Rakka olacak

TSK'nın El Bab'dan sonraki hedefi Rakka olacak

188
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM