Trump karşıtlarının son umudu; 'cadılar'

ABD'de cadılık ritüellerine inananlar, cuma gece yarısı önceden belirlenen sözleri tekrar ederek, Trump'ın fotoğrafını yaktı.

Bu ritüel için oluşturulan Facebook grubu 10 binden fazla beğeni alırken, #magicresistance hashtag'ı altında sosyal medya kullancıları yaptıkları 'bağlama büyüsü' ritüelinin fotoğrafını paylaştı.

"SENDEN TRUMP'I BAĞLAMANI İSTİYORUM..."

İsimsiz yazılan 'Donald Trump ve ona yardım edenleri bağlama büyüsü' başlığıyla yayınlanan 'büyü reçetesi'nde şu ifadeler yer alıyor: "Senden Donald Trump'ı bağlamanı istiyorum, böylece onun zarar veren işleri başarısız olabilir ve hiçbir insana, ağaca, hayvana, kayaya, rüzgara ya da denize zarar veremez."​





DOLUNAYA KADAR HER GECE...

'Toplu büyü ayini'ne katılanlardan Trump görevden ayrılana kadar, ay hilalden dolunaya dönene kadar her gece yarısı bu ritüeli tekrarlaması istendi.

TRUMP TOWER ÖNÜNDE BÜYÜ AYİNİ

New York'ta Trump'ın yaşadığı Trump Tower önünde de mumlar yakarak bağlama büyüsü yaptığını iddia eden 15-20 kadar cadı; ritüelin Trump'a fiziksel zarar verme amacıyla yapılmadığı, bunun yerine 'büyü direnci' yaratarak onun Beyaz Saray'dan ayrılmasına neden sağlanabileceğini savunuyorlar.

ÜNLÜ İSİMDEN RİTÜELE DESTEK İSTEĞİ

Şarkıcı Lana Del Rey de, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla ritüelin yapılması gereken tarihleri sıralayarak destek istedi.

BÜYÜLERE TEPKİLER GECİKMEDİ

Toplu ritüele ülkedeki muhafazakar Hristiyanlar'dan tepki geldi. 'Hristiyan Mliiyetçi Birlik' adlı örgütün kurucusu Kevin Ambrose; "Bu olay ilgimi çekti çünkü onlar dindar olmayan liberallerin de desteğini çekmeye çalıştı. Trump'a yönelik bitmek bilmeyen medya saldırıları nedeniyle yoldan çıkmış olabilecek, çoğu gençlerden oluşan bu insanlar, Satanist gruplar için verimli bir üye kazandırma zemini oluşturuyor." dedi.