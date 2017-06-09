Trump: Katar çok üst düzeyde teröre destek veriyor

Katar'ın "teröre çok üst düzeyde" destek verdiğini savunarak bunu en kısa sürede sona erdirmesi gerektiğini söyleyen Trump, "terörizmin finansmanının sona erdirilmesi" için geçen ay Riyad'da katıldığı zirvenin başlangıç olmasını umduğunu belirtti.

Teröre destek veren tüm ülkelere "bu desteklerini hemen sona erdirmeleri" çağrısında bulunan Trump, "Henüz sorunları çözmüş değiliz, ancak çözeceğiz." ifadesini kullandı.

KRAL SELMAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, "Katar'dan ve bölgedeki diğer ülkelerden (terörün finansmanını sonlandırma noktasında) daha fazlasını ve daha hızlı bir şekilde yapmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.



Riyad'da gerçekleştirilen zirveye değinen Trump, Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e ve zirveye katılan diğer ülkelere teşekkür etti ve "Umuyorum bu, terörizmin finansmanının sona ermesi için bir başlangıç olacaktır." dedi.

TRUMP, SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Sisi'nin ilgili bütün ülkelerin Riyad Anlaşması'na sadık kalması gerektiğini konuştukları belirtildi.



Açıklamada, "Liderler, bütün ülkelerin Riyad Anlaşması'nda yer alan terörizmle savaş, aşırıcılıkla mücadele, terörist gruplara ekonomik desteğin kesilmesi konularını uygulaması gerektiğinde karar kıldı. Ayrıca Başkan Trump, Arap ülkeleri arasında birliğin korunmasının önemine vurgu yaptı." ifadelerine yer verildi.