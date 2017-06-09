taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5380
EURO
3,9630
ALTIN
144,49
PETR
48,1800

Trump: Katar çok üst düzeyde teröre destek veriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında Katar'ı eleştirmeyi sürdürdü.

09.06.2017 - 22:25
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump: Katar çok üst düzeyde teröre destek veriyor

Katar'ın "teröre çok üst düzeyde" destek verdiğini savunarak bunu en kısa sürede sona erdirmesi gerektiğini söyleyen Trump, "terörizmin finansmanının sona erdirilmesi" için geçen ay Riyad'da katıldığı zirvenin başlangıç olmasını umduğunu belirtti.

Teröre destek veren tüm ülkelere "bu desteklerini hemen sona erdirmeleri" çağrısında bulunan Trump, "Henüz sorunları çözmüş değiliz, ancak çözeceğiz." ifadesini kullandı.

KRAL SELMAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, "Katar'dan ve bölgedeki diğer ülkelerden (terörün finansmanını sonlandırma noktasında) daha fazlasını ve daha hızlı bir şekilde yapmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Riyad'da gerçekleştirilen zirveye değinen Trump, Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e ve zirveye katılan diğer ülkelere teşekkür etti ve "Umuyorum bu, terörizmin finansmanının sona ermesi için bir başlangıç olacaktır." dedi.

TRUMP, SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Sisi'nin ilgili bütün ülkelerin Riyad Anlaşması'na sadık kalması gerektiğini konuştukları belirtildi.

Açıklamada, "Liderler, bütün ülkelerin Riyad Anlaşması'nda yer alan terörizmle savaş, aşırıcılıkla mücadele, terörist gruplara ekonomik desteğin kesilmesi konularını uygulaması gerektiğinde karar kıldı. Ayrıca Başkan Trump, Arap ülkeleri arasında birliğin korunmasının önemine vurgu yaptı." ifadelerine yer verildi.

Trump: Katar çok üst düzeyde teröre destek veriyor

Trump: Katar çok üst düzeyde teröre destek veriyor

Trump: Katar çok üst düzeyde teröre destek veriyor

İlginizi Çekebilir
ABD'den Arap ülkelerine Katar çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Arap ülkerinden Katar'a ablukayı hafifletilmesini istedi.
Yunanistan'da Meclis'te balıklı tepki
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Meclis'te oylanacak ek "kemer sıkma" önlemlerine karşı protesto gösterisi düzenlendi.
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Bakan Tillerson'ın 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında Türkiye'ye geleceği bildirildi.
4 ülkenin ortak bildirisine Katar'dan tepki
El Sani, 4 ülkenin ortak yayınladığı liste ile ilgili "Hayatları boyunca Katar'da hiç bulunmayan isimler var" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP Katar olayında da Türkiye'yi suçladı

CHP Katar olayında da Türkiye'yi suçladı

521
Trabzonspor-Bursaspor maçının soyunma odası görüntüleri

Trabzonspor-Bursaspor maçının soyunma odası görüntüleri

349
Burak Yılmaz A Milli Takım'ı bırakmak istedi

Burak Yılmaz A Milli Takım'ı bırakmak istedi

308
Fatih Erbakan'dan yeni parti işareti

Fatih Erbakan'dan yeni parti işareti

237
İbrahim Tatlıses servetine güveniyor

İbrahim Tatlıses servetine güveniyor

118
ABD Katar'ı LNG tahtından indirmek istiyor

ABD Katar'ı LNG tahtından indirmek istiyor

43
Başbakan Yıldırım öğrencilere karne dağıttı

Başbakan Yıldırım öğrencilere karne dağıttı

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM