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Trump Katar Emiri ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.

07.06.2017 - 22:05
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Trump Katar Emiri ile telefonda görüştü

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, görüşmede, birlik içinde bir Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile güçlü bir ABD-KİK ortaklığının, terörü yenme ve bölgesel istikrarı teşvik etmede önemli olduğunu belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, “Başkan, aşırılık yanlısı ideolojileri özendirmeyi durdurmak ve terör örgütlerinin finanse edilmesini engellemek için bölgedeki tüm ülkelerin birlikte çalışmasının önemini vurguladı. Başkan, Beyaz Saray’da gerek duyulursa bir toplantı yapılması da dahil, taraflara farklılıklarını çözmeleri konusunda yardım etmeyi teklif etti.” ifadeleri kullanıldı.

Trump Katar Emiri ile telefonda görüştü

TRUMP, TWİTTER'DAN KATAR'I HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda Katar'ı suçlamış, "Kral ve 50 ülke temsilcileriyle buluştuğum Suudi Arabistan ziyaretinin faydalı olduğunu görmek memnuniyet verici. Aşırılığın finansmanına karşı katı bir çizgiyi takip edeceklerini söylemişlerdi ve tüm göstergeler Katar'ı işaret ediyordu. Belki de bu, terör korkusunun sonunun başlangıcı olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

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