Trump'tan Katar mesajı

Aralarında Suudi Arabistan ve Mısır'ın da olduğu 6 ülke, terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar ile olan ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı.

"RADİKAL İDEOLOJİNİN FONLANMAMASINI SÖYLEDİM, KATAR'I İŞARET ETTİLER"

Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, "Ortadoğu'ya ziyaretim sırasında, radikal ideolojinin daha fazla fonlanmaması gerektiğini söyledim. Liderler Katar'ı işaret etti." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN RİYAD ZİYARETİ

Suudi Arabistan ve onun politikalarını destekleyen ülkeler Katar ile olan diplomatik ve ekonomik ilişkilerini bitirmesi, Trump'ın Riyad'ı ziyaret etmesi iddia edilmişti.



