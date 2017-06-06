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Trump'tan Katar mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'de yaşanan kriz hakkında açıklama yaptı.

06.06.2017 - 15:29
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Aralarında Suudi Arabistan ve Mısır'ın da olduğu 6 ülke, terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar ile olan ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı.

"RADİKAL İDEOLOJİNİN FONLANMAMASINI SÖYLEDİM, KATAR'I İŞARET ETTİLER"

Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, "Ortadoğu'ya ziyaretim sırasında, radikal ideolojinin daha fazla fonlanmaması gerektiğini söyledim. Liderler Katar'ı işaret etti." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Katar mesajı

TRUMP'IN RİYAD ZİYARETİ

Suudi Arabistan ve onun politikalarını destekleyen ülkeler Katar ile olan diplomatik ve ekonomik ilişkilerini bitirmesi, Trump'ın Riyad'ı ziyaret etmesi iddia edilmişti.

Trump'tan Katar mesajı

Trump'tan Katar mesajı

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