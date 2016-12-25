Trump kendi vakfını kapatıyor

Adını taşıyan vakfı kapatma kararını yazılı açıklamayla duyuran Trump, başkanlığını etkilememesi için önümüzdeki süreçte şahsi vakıf ve ticari ilişkileriyle arasına mesafe koyacağını belirtti.



Başkanlık koltuğuna oturduğunda organik bağı bulunan işletmelere ilişkin sorun yaşamak istemediğini kaydeden Trump'ın, toplam değeri milyarlarca dolara ulaşan şirketleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği, Amerikan kamuoyu ve medyasında merak konusu olmaya devam ediyor.



Trump'ın 2008 yılından bu yana herhangi bir bağışta bulunmadığı vakfıyla ilgili daha önce New York Eyalet Başsavcısı Eric Schneiderman tarafından "usulsüzlük" şüphesiyle soruşturma başlatılmış ve vakfın eyalet sınırları içinde bağış toplaması durdurulmuştu.

BM'DEKİ İSRAİL OYLAMASI

Öte yandan, Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinin durdurulması yönünde alınan kararla ilgili açıklamalarına bugün de Twitter hesabından devam etti.



Önceki günkü oylamadan memnun olmadığını belirten Trump, "BM'de İsrail'in yaşadığı kayıp, barış müzakerelerini daha da zor hale getirmiştir. Çok kötü ancak bir yolunu bulup başaracağız." ifadesini kullandı.



Mısır'ın çarşamba gündeme getirdiği ancak Trump'ın devreye girmesiyle ertelenen oylama cuma günü gerçekleştirilmiş ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yasa dışı yerleşimlerini "derhal ve tamamen" durdurması kararı alınmıştı.



Karara tepki gösteren Trump, görevi devraldıktan sonra konuyla ilgili yeni adımlar atabileceği değerlendirmesinde bulunmuş ve İsrail yönetimine destek vermişti.

MİLLER, BEYAZ SARAY GÖREVİNİ REDDETTİ

Diğer taraftan Trump'ın geçiş süreci ekibinde İletişim Direktörü olarak çalışan ve Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü için adaylığı açıklanan Jason Miller, söz konusu görevi kabul etmeyeceğini bildirdi.



Ailevi nedenleri öne süren Miller'ın 2 ay sonra bir çocuğunun daha dünyaya geleceği ve ailesine daha fazla zaman ayırmak için Beyaz Saray'daki görevi reddettiği kaydedildi.



Beyaz Saray Sözcülüğüne getirilen Sean Spicer'ın iletişim direktörlüğü görevini de başarıyla yürüteceğine inandığını ifade eden Miller, Trump'a dışarıdan destek vermeyi sürdüreceğini dile getirdi.