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Trump kendisini kurtarmak için savaş çıkartabilir

Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, ABD Başkanı Trump'ın koltuğunu sağlamlaştırmak adına özellikle Ortadoğu'da büyük bir savaş çıkarabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 04:40..
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Trump kendisini kurtarmak için savaş çıkartabilir

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de, ABD-Türkiye ilişkileri ve Ortadoğu'da yaşananlar ele alındı.

Programın konuklarından Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, ABD Başkanı Trump'ın ülkesinde siyaseten zayıflayan konumunu güçlendirmek için, gerekirse Ortadoğu'da büyük çaplı bir savaş çıkartabileceğini savundu.

Trump kendisini kurtarmak için savaş çıkartabilir

"DÜNYA YANSA TRUMP'IN UMRUNDA OLMAZ"

Siyaset bilimci Han, bu tezinin kendisi dışında dünyada bu konuya hakim birçok uzman tarafından dillendirildiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Ortadoğu büyük bir savaşa gidiyor. Herkes aldığı pozisyona dikkat etmeli. Trump'ın dünya yansa umrunda değil. Arkadaş kendi hayatını için mücadele ediyor. Kendi hayatı için mücadele eden güçlü bir siyasi liderden daha tehlikeli bir şey olamaz. Çünkü Amerika'da, kendisine oy veren yüzde 30'luk bir kitle ile bir bağı var. Cumhuriyetçi, oldukça düşük bir sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyindeki bir kitleyi mutlu etmeye çalışıyor. Bunlar aynı zamanda Evanjelist dediğimiz kitleyle aynı kitle."

"Bir sene sonra Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybederse ayvayı yer. Niye; Çünkü Cumhuriyetçi partinin bir türlü adayı olamadığı, onlara rağmen başkan seçildiği kendi partisinin milletvekilleri yüzünden panikliyor."

Trump kendisini kurtarmak için savaş çıkartabilir

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