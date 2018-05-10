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Trump-Kim görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un 12 Haziran'da Singapur'da görüşecek.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 17:45..
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Trump-Kim görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un 12 Haziran'da Singapur'da görüşecek.

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