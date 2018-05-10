Trump-Kim görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

3Kimler oruç tutmalı
Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül, Kaşeksi, Anoreksi gibi hastalıklarda oruç tavsiye edilmezken, obez kişilerin oruç tutması hakkında bilgilendirdi.
4Rukiye'den altın madalya
Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcumuz Rukiye Yıldırım, 46 kiloda altın madalya kazandı.
6İsrail'den İran'a yeni tehdit
İsrail ordusunun Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırılar, şimdilik sona erdi. Ordudan yapılan açıklamada İran'a daha fazla gerginlik çıkartmaması, yoksa karşılığının verileceği konusunda çağrı yaptı.
7YÖK Fransız dili bölümlerine öğrenci almayacak
YÖK, Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca Öğretmenliği'ne bundan sonra öğrenci alınmayacağını duyurdu. YÖK'ün yazılı açıklamasında belirtilmese de olayın perde arkasında skandal bildiri var.