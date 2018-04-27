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Trump: Kore sorununu çözmek bana kalmamalıydı

ABD Başkanı Donald Trump, Almaya Şansölyesi Angela Merkel ile yaptığı basın toplantısında, "Kore meselesi Obama döneminde çözülmeliydi" dedi.

İHA | 27.04.2018 - 23:24..
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ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Beyaz Saray’da basın toplantısı yaptı. Trump, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yaşanan tarihi buluşmanın gerçekleşmesi için iki tarafı da teşvik ettiklerini söyledi.

Trump: Kore sorununu çözmek bana kalmamalıydı


"BUNU ÇÖZMEK BANA KALMAMALIYDI"

Kuzey Kore tamamen nükleerden vazgeçene kadar, Pyongyang üzerindeki baskılarının devam edeceğini söyleyen Trump, geçmiş yönetimin yaptığı hataları tekrar etmeyeceğini belirtti.

Eski ABD Başkanı Obama ile yaptıkları bir görüşme esnasında, Obama’nın kendisine Kuzey Kore meselesinin karşılaşabileceği en büyük problemlerden biri olabileceğini söylediği belirten Trump, "Doğrusu söylemek gerekirse bunu Obama’nın daha önceden çözmesini isterdim. Keşke bunu başka bir yönetim yıllar önce çözseydi. Burada sadece Obama’dan öncesini kastetmiyorum, benden önceki tüm yönetimler için geçerli söylediklerim. Bu mesele çok önceden çözüme kavuşturulmalıydı. Şimdi değil. Bunu çözmek bana kalmamalıydı" dedi.

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