taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,4990
EURO
3,9189
ALTIN
141,11
PETR
47,3600

Trump Küba ile başlatılan normalleşme sürecini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıkladı.

16.06.2017 - 23:02
  1. Haberler
  2. Dünya

Trump, ABD'de Kübalı göçmenlerin yoğunluklu olarak yaşadığı Miami'de yaptığı konuşmada, ABD'nin Küba politikasını değiştirdiklerini belirterek, "Derhal yürürlüğe girmek üzere, önceki ABD yönetiminin Küba ile yaptığı tek taraflı anlaşmayı iptal ediyorum." dedi.

Trump Küba ile başlatılan normalleşme sürecini iptal etti

Trump, Obama yönetiminin, 2014'ün sonunda 50 yılı aşkın süredir diplomatik bağı bulunmayan ve ekonomik yaptırım uygulanan Küba ile aldığı ilişkileri normalleştirme kararının sadece Küba hükümetinin menfaatine olduğunu söyledi.

Anlaşmanın Küba ve Amerika halkının menfaatlerini göz önünde bulundurmadığını kaydeden Trump, "Küba'ya yapılan yatırımlar ve turizm, doğrudan askeriyeye kazanç sağlıyor. Rejim parayı alıyor ve piyasayı kontrolü altında tutuyor. Son (ABD) yönetiminin aldığı Başkanlık Kararnamesinin sonucunda Küba'da baskı, demokratik hareketlere ve barışa saldırı arttı." ifadesini kullandı.

Trump Küba ile başlatılan normalleşme sürecini iptal etti

Küba'da yaşanan insan hakları ihlallerini takip ettiklerini belirten Trump, "Yakında özgür bir Küba'ya kavuşacağız." diye konuştu.

Trump, bu süreçte iki ülkenin büyükelçiliklerinin görevlerine devam edeceğini açıkladı.

(Kübalı muhalif Cary Roque, kararın ardından Trump'ı öperken)

Trump Küba ile başlatılan normalleşme sürecini iptal etti

ABD, 2014'ün sonunda 50 yılı aşkın süredir diplomatik bağı bulunmayan ve ekonomik yaptırım uyguladığı Küba ile ilişkileri normalleştirme kararı almış, geçen yıl iki ülke karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açmıştı. Taraflar, son olarak iki ülke arasında karşılıklı tarifeli uçak seferlerini başlatmak üzere anlaşma imzalamıştı.

İlginizi Çekebilir
Almanya eski başbakanı Helmut Kohl hayatını kaybetti
1982 ile 1998 yılları arasında 16 yıl ile en uzun süre görevde kalan şansölyesi olan Hemut Kohl, 87 yaşında yaşamını yitirdi.
İngiltere'de yangın protestosu
Londra'da 24 katlı binada salı gecesi çıkan yangının ardından Kensington Belediyesi yetkilileri protesto edildi.
Suudi Arabistan, Katar için şikayet listesi hazırlıyor
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr, Katar'la ilgili bir şikayet listesi hazırladıklarını söyledi.
ABD ve Katar'dan tatbikat
Tatbikat, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında başlayan krizden sonra bir ilk oluyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adalet Yürüyüşü'nde mola veren Mahmut Tanal

Adalet Yürüyüşü'nde mola veren Mahmut Tanal

308
CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

526
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a yurda dön çağrısı

Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a yurda dön çağrısı

143
Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

178
Ukrayna üzerinden AB'ye girmek isteyen 5 Türk yakalandı

Ukrayna üzerinden AB'ye girmek isteyen 5 Türk yakalandı

123
ABD'de Türk korumaların olduğu Wanted pankartları asıldı

ABD'de Türk korumaların olduğu Wanted pankartları asıldı

203
Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilk yorum

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilk yorum

300
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM