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Trump, Kuzey Kore lideri Kim'i hedef aldı

Kuzey Kore'nin ABD'ye kadar ulaşabilecek uzun menzilli nükleer füze yapımına yakın olduğunu açıklamasını, Trump reddetti.

03.01.2017 - 10:29
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Pazar günü Kuzey Kore devlet televizyonundan yayınlanan bir konuşmada Kuzey Kore lideri Kim, nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip uzun menzilli füzeleri denemeye yakın olduklarını söylemişti.

Kuzey Kore'yi "Doğu'nun önemli bir askeri gücü" olarak tanımlayan Kim, "Artık ülkemize en güçlü düşman bile dokunamaz" demişti.

"ÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un açıklamalarına paylaştığı bir Twitter mesajında atıf yapan Trump, "Öyle bir şey olmayacak" dedi.

Trump'ın kısa Twitter mesajında tam olarak Kuzey Kore'nin iddialarını mı yalanladığı, yoksa Pyongyang'ın nükleer programını engellemek için adım atacağını mı ima ettiği anlaşılmadı..

Trump, Kuzey Kore lideri Kim'i hedef aldı

KUZEY KORE, 2016'DA İKİ NÜKLEER SİLAH TESTİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Kuzey Kore 2016 yılı içinde iki nükleer silah testi gerçekleştirdi ve ülkenin nükleer programında ciddi ilerleme kaydedilmiş olabileceği yönünde yorumlar yapıldı. Ancak ülke şu ana kadar nükleer başlık taşıyabilecek kapasitede uzun menzilli bir füze testi gerçekleştirmiş değil. Kuzey Kore kısa süre önce kıtalararası balistik füze motoru denemesi yapmıştı.

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