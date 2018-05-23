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Trump: Kuzey Kore zirvesi ertelenebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşmesi öngörülen tarihi zirvenin ertelenebileceğini söyledi.

DHA | 23.05.2018 - 01:53..
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Trump, Beyaz Saray'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı toplantının ardından, zirvenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırmaya yönelik verdiği sözleri tutup tutmayacağı ve önümüzdeki günlerde atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti.

Trump: Kuzey Kore zirvesi ertelenebilir

"CİNPİNG, DÜNYA ÇAPINDA BİR POKER YILDIZI GİBİ"

Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in, Çin Devlet Başkanı Şi Cingping ile görüşmesinin ardından tavırlarında değişiklik olduğunu savundu. Şi'yi dünya çapında bir poker yıldızına benzeten Trump, "Şi'nin Kore Yarımadası'nda barışı sağlamaktan yana olduğunu düşünmek istiyorum" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon da, ABD'nin Başkan Trump liderliğinde Kore Yarımadası'na barış getirmek için yaptığı girişimleri övdü. Bu arada Trump ve Moon arasında geçen görüşmenin olumlu geçtiği değerlendirildi.

Trump: Kuzey Kore zirvesi ertelenebilir

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