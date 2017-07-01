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Trump: Kuzey Kore'ye karşı sabrımız kalmadı

Trump, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse bu sabır sona erdi." dedi.

01.07.2017 - 00:17
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ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez Beyaz Saray'da ağırladığı Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Oval Ofis'teki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump: Kuzey Kore'ye karşı sabrımız kalmadı

"HER ZAMAN GÜNEY KORE'YLE YAN YANAYIZ"

İki ülke arasındaki ilişkilerin sarsılmaz ve köklü olduğunu vurgulayan Trump, Kuzey Kore tehdidine karşı ABD'nin her zaman Güney Kore ile yan yana olacağını belirtti.

"KUZEY KORE'YE STRATEJİK SABIR DÖNEMİ BAŞARISIZ OLDU"

Trump, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse bu sabır sona erdi. Kuzey Kore olarak bilinen kötülüğe karşı müttefiklerimizi ve kendi vatandaşlarımızı korumak için diplomatik, güvenlik ve ekonomik tedbirler noktasında Güney Kore ve Japonya ile yakın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump: Kuzey Kore'ye karşı sabrımız kalmadı

"NÜKLEER VE BALİSTİK FÜZELERE KARŞILIK GEREKİYOR"

Trump, "Kuzey Kore'nin vahşi ve pervasız rejiminin tehditiyle beraber yüzleşiyoruz. Bu rejimin nükleer ve balistik füze programları kararlı bir karşılık gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜM TEDBİRLERİ KONUŞTUK"

Moon ile Kuzey Kore'ye karşı alınabilecek tüm tedbirleri konuştuklarını dile getiren Trump, ayrıca iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını da yeniden müzakere ettiklerini söyledi.

Trump: Kuzey Kore'ye karşı sabrımız kalmadı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Asya turu kapsamında 17 Nisan'da Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret etmiş ve Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek, "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." şeklinde konuşmuştu.

Trump: Kuzey Kore'ye karşı sabrımız kalmadı

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