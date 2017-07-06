Trump: Kuzey Kore'ye sert bir şekilde cevap vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin sürekli balistik füze denemelerini sert bit dille eleştiriyor.

"ÇOK GÜÇLÜ KARŞILIK VERECEĞİZ"

Polonya'nın başkenti Varşova'da basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Kuzey Kore'yi uyardı.

Trump, ABD'nin Kuzey Kore'den gelecek uluslararası tehdide çok güçlü bir karşılık vereceğini açıkladı. Diğer ülkelerin de bu duruma tepki vermesi gerektiğini belirtti.

KIRMIZI ÇİZGİYİ ÇİZMEK İSTEMİYOR

Trump ayrıca ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı 'sert şeyler' düşündüğünü, ancak kırmızı çizgi çizmek istemediğini de sözlerine ekledi.

"CNN BUNU ÇOK CİDDİYE ALDI"

Geçtiğimiz günlerde CNN'i dövmesiyle ilgili bir video paylaşan Trump'a basın toplantısında bu soru yöneltildi. Trump, "CNN bunu çok ciddiye aldı" diye cevap verdi.