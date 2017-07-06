taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.181
USD
3,6265
EURO
4,1228
ALTIN
142,85
PETR
48,4100

Trump: Kuzey Kore'ye sert bir şekilde cevap vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarda bulundu.

06.07.2017 - 13:31
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin sürekli balistik füze denemelerini sert bit dille eleştiriyor.

Trump: Kuzey Kore'ye sert bir şekilde cevap vereceğiz

"ÇOK GÜÇLÜ KARŞILIK VERECEĞİZ"

Polonya'nın başkenti Varşova'da basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Kuzey Kore'yi uyardı.

Trump, ABD'nin Kuzey Kore'den gelecek uluslararası tehdide çok güçlü bir karşılık vereceğini açıkladı. Diğer ülkelerin de bu duruma tepki vermesi gerektiğini belirtti.

KIRMIZI ÇİZGİYİ ÇİZMEK İSTEMİYOR

Trump ayrıca ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı 'sert şeyler' düşündüğünü, ancak kırmızı çizgi çizmek istemediğini de sözlerine ekledi.

Trump: Kuzey Kore'ye sert bir şekilde cevap vereceğiz

"CNN BUNU ÇOK CİDDİYE ALDI"

Geçtiğimiz günlerde CNN'i dövmesiyle ilgili bir video paylaşan Trump'a basın toplantısında bu soru yöneltildi. Trump, "CNN bunu çok ciddiye aldı" diye cevap verdi.

İlginizi Çekebilir
Hindistan Başbakanı İsrail'de
İlk kez gerçekleşen ziyaretle ilgili açıklama yapan Netanyahu, birçok alanda işbirliği vurgusu yaptı.
AP'den skandal Türkiye kararı
Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti.
Prens Charles ve Camilla gösteride gülme krizine girdi
İki genç kızın törende çıkardığı sesleri tuhaf bulan ikili gülmekten kendini alamadı.
Atina'da müzelerdeki güvenlik görevlileri grevde
Grev nedeniyle turistler, müze ve tarihi alanların girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

169
Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

108
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

46
Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

554
Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

474
Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

38
Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM