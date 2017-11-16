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Trump: Kuzey Kore'yi nükleerden arındırmalıyız

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin sahip olduğu nükleer hakkında konuştu.

16.11.2017 - 08:20
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  2. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu dönüşünde Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Kuzey Kore tehdidine karşı Çin de dahil bölge ülkelerinin ortak bir çizgide buluştuğunu" belirtti.

Trump: Kuzey Kore'yi nükleerden arındırmalıyız

Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler ziyaretlerini değerlendiren Trump, "Kuzey Kore'yi nükleerden arındırmalıyız. Ziyaretimin ana amaçlarından biri, dünyayı Kuzey Kore kötülüğüne karşı birleştirmekti." ifadesini kullandı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu noktada aynı çizgide buluştuklarını ve bundan memnun olduğunu belirtti.

Ziyaretlerinde ayrıca "ABD'nin Asya bölgesindeki ekonomik ve ticari çıkarlarını korumak" ve "bölge ülkeleriyle adil ve karşılıklı ticari anlaşmalar imzalamak" için görüşmeler yaptığını da dile getiren Trump, bu süreçte milyarlarca dolarlık yeni anlaşma imzaladığını söyledi.

TRUMP KAMERA ÖNÜNDE SU İÇTİ

Trump'ın basın açıklaması sırasında su içerken kameralara yansıyan görüntüleri, Amerikan medyasında haber konusu oldu. Daha önce başkanlık ön seçimlerindeki rakiplerinden Florida Senatörü Marco Rubio'yu "kamera önünde su içmesi"nden dolayı eleştiren Trump, bu sefer de Rubio'nun "su içmeyle ilgili" esprisine maruz kaldı.

Twitter hesabından açıklama yapan Rubio, "Benimkine benzer ama üzerine çalışması lazım. Tek seferde ve gözlerini kameradan kaçırmadan olmalı." ifadesini kullandı.

1992 yılında dönemin ABD Başkanı George H. W. Bush'tan sonraki en uzun Asya turuna çıkan Trump, 13 günlük temaslarında sırasıyla Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler'i ziyaret etmişti.

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