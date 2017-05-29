Trump Kuzey Kore'yi suçladı

Trump, sosyal medya hesabı Twitterdan, dünkü balistik füze denemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"KOMŞUSU ÇİN'E SAYGISIZLIK YAPTI"

"Kuzey Kore, yeni bir balistik füze fırlatarak komşusu Çin'e büyük bir saygısızlık göstermiştir ancak Çin elinden geleni yapıyor." yorumunu yapan Trump, özellikle Pekin'in Kuzey Kore'yi "dizginlemek" için gayret gösterdiğine dikkati çekti.

JAPONYA AÇIKLARINDA DENİZE DÜŞMÜŞTÜ

Kuzey Kore'nin dün bir kez daha balistik füze denemesi yaptığı bildirilmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Scud türü olduğu sanılan kısa menzilli füzenin Wonsan bölgesinin doğusundan yerel saatle 5.39'da fırlatıldığını, füzenin 450 kilometre kat ettikten sonra Japonya açıklarında denize düştüğünü açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Trump'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve ABD yönetiminin füze denemelerini yakından takip ettiğini belirtmişti.

SON 3 HAFTADA 3 FÜZE DENEDİLER

Füze, Kuzey Kore'nin son 3 haftada üçüncü, yıl başından bu yana da dokuzuncu denemesi olmuştu. Kuzey Kore, son olarak 21 Mayıs'ta orta menzilli Pukguksong-2 füzesini fırlatmıştı.

Birleşmiş Milletler, nükleer silah geliştirme programına sahip Pyongyang yönetimine balistik füze teknolojisi geliştirmeyi ve kullanmayı yasaklamıştı. Pyongyang yönetimi, yasağa ve uygulanan yaptırımlara karşın füze denemelerini sürdürüyor. Kuzey Kore'de Sovyetler Birliği döneminden kalma çok sayıda kısa menzilli Scud füzesi bulunduğu sanılıyor.