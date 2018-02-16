Trump, lise saldırısıyla ilgili konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısıyla dün Florida'da bir lisede 17 kişinin hayatını kaybettmesi ve 14 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırının şiddet ve nefret dolu olduğunu ifade eden Başkan Trump , "Amerikalı dostlarım, bugün üzüntülü bir ulusla konuşuyorum. Yönetimimiz, saldırıyı araştırmak için yerel yöneticilerle yakın işbirliği içerisinde çalışıyor ve öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenmek istiyoruz. Okullarımızın güvenliğini sağlamak ve ruhsal hastalık gibi zor sorunları çözmek için eyalet ve yerel yetkililerle çalışmaya da kararlıyız." diye konuştu.

Amerika'da okullarda hiçbir öğrenci ve öğretmenin kendini tehlikede hissetmemesi gerektiğini söyledi.

ABD'DE OKUL SALDIRILARI HIZ KESMİYOR

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre 2013'ten beri gerçekleşen 291. saldırı olarak kayıtlara geçti. Bu da neredeyse hafta bir saldırı demek. Ayrıca 2018 yılı başından bu yana ise bu dahil 18 saldırı yaşandı.

Başka bir iddiaya göre ise Trump göreve geldiğinden bu yana da bununla birlikte 87 saldırı gerçekleşti.

SALDIRGAN TRUMP DESTEKCİSİ

Öte yandan saldırının failinin sınıf arkadaşları Cruz’un ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya sloganı “Make America Great Again” (Amerika’yı yeniden süper güç yapalım) şapkasını giydiğini ve sürekli silahlar hakkında konuştuğunu söyledi.





Beyaz Saray'daki Amerikan bayrağının yarıya indirildiği görüldü.