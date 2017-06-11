Trump Londra ziyaretini iptal etti

İngiltere uzun süredir ABD Başkanı Trump'ın ziyaretini iptal edip etmemeyi tartışıyordu.

TRUMP LONDRA ZİYARETİNİ ERTELEDİ

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, birkaç hafta önce ikilinin yaptığı telefon görüşmesinde, Trump'ın İngiltere Başbakanı Theresa May'i telefonla arayarak "Halk benim ziyaretimi destekleyene kadar gelmek istemiyorum "dediği öğrenildi.

TRUMP'IN KARARI MAY'İ ŞAŞIRTTI

Görüşmede May'in yanında bulunan bir Başbakanlık görevlisinin ifadelerine dayandırılan haberde, May'in bu gelişmeden dolayı şaşkınlık yaşadığı kaydedildi.

4 GÜNLÜK ZİYARET

Trump'ın ekim ayında ülkeye 4 günlük devlet ziyaretinde bulunması bekleniyor. Ziyaretin büyük ihtimalle İngiliz parlamentosu açılmadan gerçekleşeceği, bu nedenle Trump'ın milletvekillerine hitap etmesiyle ilgili tartışmanın da önüne geçileceği belirtiliyor.

LONDRA BELEDİYE BAŞKANI- TRUMP GERGİNLİĞİ

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, geçen hafta yaptığı açıklamada, Londra'daki terör saldırısının ardından kentin sokaklarındaki silahlı güvenlik güçlerinin sayısının artacağını belirtmiş ve halkın bu nedenle endişeye kapılmamasını istemişti.

Trump'a doğrudan cevap vermeyen Han, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, Trump'ın kendi sözlerini bağlamında çıkararak çarpıttığını bildirmişti.