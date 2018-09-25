Trump Macron ve Sisi ile ayrı ayrı görüştü

Trump, BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri için geldiği New York'ta kaldığı "Lotte New York Palace" otelde, mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

İlk olarak Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşen Trump, ardından ABD-Kore Serbest Ticaret Anlaşması'nın imza törenine katıldı.

NÜKLEER SOHBET

Burada yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ilişkilere atıf yapan Trump, Kuzey Kore ile nükleer konuda mesafe kat edildikçe yarımadadaki siyasi atmosferin daha iyi olacağını belirtti.

Washington-Seul hattındaki ekonomik ve ticari ilişkilere de vurgu yapan Trump, yeni imzalanan anlaşmanın da çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

SİS İLE BÖLGEYİ KONUŞTU

Daha sonra Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

MACRON'LA BASINA KAPALI

Trump daha sonra da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump'ın görüşmeleri basına kapalı olarak gerçekleştirildi.