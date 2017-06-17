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Trump mal beyanında bulundu: 16 ayda 596 milyon dolar

Donald Trump, şirketlerinin geçen yılın başından itibaren 16 ayda en az 596 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

17.06.2017 - 09:49
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donald trump

ABD Hükümeti Etik Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Trump'ın kendi isteğiyle mal beyanında bulunduğu belirtildi.

GOLF TESİSLERİNDEN KAZANDI

Ocak 2016-Nisan 2017 döneminde 16 aydaki finansal faaliyetleri kapsayan 96 sayfalık mal beyanına göre, bu süre içinde en az 596 milyon dolar gelir elde eden Trump, bunun yarısına yakınını golf tesislerinden kazandı.

Trump'ın bazı dünya liderlerini ağırladığı ve Suriye'ye yönelik hava saldırılarının emrini verdiği Mar-a-Lago'daki özel kulübünün 37,2 milyon dolar gelir getirmesi mal beyanında dikkati çeken ayrıntılardan birini oluşturdu.

Florida'nın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago tatil tesisleri ve golf sahası, yıllık üyelik ücretini Donald Trump'ın başkan seçilmesinden kısa süre sonra yıllık 100 bin dolardan 200 bin dolara çıkarmıştı.

TARTIŞMALI OTELDEN 20 MİLYON DOLAR GELİR

Ayrıca, Trump'ın Beyaz Saray'a yürüme mesefasindeki yeni otelinin, hizmete girdiği Eylül 2016'dan bu yana 20 milyon dolara yakın kazanç sağladığı mal beyanına yansıdı.

Trump International' isimli otel, Trump'a hükümet yetkililerinin yabancı devletlerden hiçbir şekilde ödeme almamasını emreden anayasa kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açılmasında önemli rol oynamıştı.

'TRUMP'IN TOPLAM MAL VARLIĞI EN AZ 1,4 MİLYAR DOLAR'

İşletmelere ait finansal bilgilerin ayrıntılarıyla yer aldığı belgelerde, Trump'ın toplam mal varlığıyla ilgili kesin bilgilere ise yer verilmedi. Emlak milyarderi Trump'ın toplam mal varlığının en az 1,4 milyar dolar olduğunu gösteren beyannamede birçok gayrimenkul için sadece minimum fiyatların kullanılması, bu miktarın gerçekte çok daha yüksek olabileceğine işaret etti.

Amerikan ekonomi dergisi Forbes'a göre, Donald Trump'ın toplam serveti 4,5 milyar doları buluyor. Trump ise yaptığı açıklamalarda mal varlığının 8-10 milyar dolar olduğunu iddia etmişti. Buna karşın, Trump'ın vergi beyannamelerini açıklamayan tek ABD Başkanı olması nedeniyle gerçek mal varlığı resmi olarak bilinmiyor.

"315 MİLYON DOLAR BORCU VAR"

Trump'ın mal beyannamesinde varlıkların yanı sıra borçlara da yer verildi. Buna göre, Trump'ın şirketlerinin 130 milyon doları Deutsche Bank'a olmak üzere en az 315 milyon dolar borcu bulunuyor. ABD Başkanlığını 20 Ocak'ta devralan Donald Trump, Beyaz Saray'a taşınmadan kısa süre önce şirketlerinin yönetimini iki büyük oğluna devretmişti.

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