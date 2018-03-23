Trump McMaster'ı görevden aldı

Trump'ın görevden aldığı isimler arasına McMaster da eklendi. ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden aldığı açıklandı.

McMaster, görevini 9 Nisan'da John Bolton'a devredecek.

13 ŞUBAT'TA İSTİFA EDEN FLYNN'İN YERİNE GELMİŞTİ

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, "Rusya soruşturması konusunda Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yalan söylemesinin" ardından görevinden ayrılması ile Trump göreve McMaster'ı atamıştı.

2017'nin 13 Şubat'ında istifa eden Flynn, sadece 22 gün görevde kalarak "en üst düzeyde en erken istifa eden" ilk isim olarak dikkati çekti. Flynn'in yerine ise General Herbert Raymond McMaster getirildi.