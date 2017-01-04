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Trump Meksika sınır duvarını Reina saldırısına bağladı

Seçilmiş ABD Başkanı Trump, Ev sahibi olduğu yılbaşı partisinde Reina saldırısıyla ilgili konuştu.

Ajanslar | 04.01.2017 - 12:37
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Reina saldırısıyla ilgili konuşma yapmayan Trupm sessizliğini bozarak, konuyu Meksika sınırına örülmesini istediği duvara bağladı.

''BİR DUVAR İNŞA EDECEĞİZ''

Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki bir kulüpte düzenlediği yılbaşı partisine katılan 800 kişiye hitap eden Trump, “Sınırlarımız güçlü olacak, böylece insanlar ülkemize geldiğinde sınırlarımızı yasal yollardan geçecek. Bizim istediğimiz gibi. Bir duvar inşa edeceğiz. Bir duvar inşa edeceğiz” dedi ve konuyu İstanbul’daki saldırıya getirdi.

TRUMP'A GÖRE REİNA SALDIRISI, MEKSİKA SINIR DUVARINI HAKLI ÇIKARDI

The Palm Beach Daily News tarafından yayınlanan görüntülere göre, Trump konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Duvarlardan konuşmuşken, bilmiyorum Türkiye’de olanları duyanınız var mı? Bu akşam Türkiye’de büyük bir felaket yaşandı. Çok, çok fazla insan öldü. Orada büyük bir olay yaşandı. Bu, bir korku gösterisi.”

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