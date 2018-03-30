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Trump: Meksika sınırına örülen duvardan gurur duyuyorum

ABD-Meksika sınırına örülen duvara uyuşturucu kaçakçılarını engellemek için ihtiyaç duyduklarını belirten Trump, "Bundan gurur duyuyorum." dedi.

AA | 30.03.2018 - 00:04..
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Trump, söz konusu duvara güvenlik ve uyuşturucu kaçakçılarını engellemek amacıyla ihtiyaç duyduklarını kaydederek, "Bu duvara ihtiyacımız var ve onu inşa etmeye başladık. Bundan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Trump: Meksika sınırına örülen duvardan gurur duyuyorum

SAVUNMA BÜTÇESİNDEN KARŞILANSIN TEKLİFİ GELDİ

Kendisinin başkan olmadan önce müteahhit olduğunu ve çok sayıda bina inşa ettiğini hatırlatan Trump, "Benim yaptığım iş buydu. İnşaat işinde her zaman iyiydim. Yaptığım en iyi şeydi. Sanıyorum başkanlıktan daha iyiydim. Başkanlıkta daha iyi olacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, Savunma Bakanı Jim Mattis’in ABD Başkanı Trump ile Meksika sınırına örülecek duvarın savunma bütçesinden sağlanmasını konuştuğunu söyledi.

Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan White, Trump’ın geçen hafta Pentagon’a 2018 mali yılı için ayrılan 700 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladığını hatırlattı.

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