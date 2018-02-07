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Trump, Melania'nın elini yine tutamadı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 09:25..
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump ile birlikte Ohio'ya gitmek üzere Beyaz Saray'dan çıkarak helikopter pistine geldi.

Trump, Melania'nın elini yine tutamadı

TRUMP'IN ELİ BOŞ KALDI

Burada kameraların açısına girdiğini hatırlayan Trump, eşi Melania'nın elini tutmak istiyor. Ancak Melania elini vermeyerek minik ayak oyunlarıyla Trump'ın solundan sağına geçiyor.

Donald Trump eşi Melania'nın elini yine tutamadı

Sağ elinde çantası olan First Lady, el ele tutuşmamak için çantası için bahane olarak göstermek istediyse de geç kaldı. Elini kaçırdığı çok net farkedildi.

TRUMP'IN EL ELE TUTUŞMA İLE İMTİHANI

Fakat ne yazık ki Trump el tutma konusunda oldukça başarısız...

Trump, Melania'nın elini yine tutamadı

Neyse ki İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump'ın elini tutmuştu.

Trump, Melania'nın elini yine tutamadı

Ancak Trump, bu duruma yabancı değil. Daha önce de birden fazla kez aynı sahneyi yaşadı.

Trump, Melania'nın elini yine tutamadı

İlginç olan ise bu garip durum içine kamera önünde düşmesi...

Melanie Trump eşiyle poz vermekten kaçındı ViDEO

Trump, Melania'nın elini yine tutamadı

Trump, Melania'nın elini yine tutamadı

Trump, Melania'nın elini yine tutamadı

Trump, Melania'nın elini yine tutamadı

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