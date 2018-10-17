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Trump, Melania'yı şemsiyenin altına almadı

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın yağmurlu havada elindeki şemsiyeyi sadece kendine tutup eşi Melania Trump ile paylaşmaması tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 19:30..
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ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün eşi Melania Trump ile Michael kasırgasının vurduğu Florida'ya gitmişti. Beyaz Saray'dan başkanlık helikopterine giderken gazetecilere açıklama yapan Trump, First Lady'den uzaklaşarak dışarıda bıraktı. Bir an şaşkınlık yaşayan Melania Trump, gülümsemeye çalıştı.

Daha sonra uzaklaşırlarken de Trump'ın şemsiyeyi yine kendine tuttuğu görüldü.

Trump, Melania'yı şemsiyenin altına almadı VİDEO

Trump, Melania'yı şemsiyenin altına almadı

Trump, Melania'yı şemsiyenin altına almadı

AYNISI OĞLUNA DA YAPMIŞTI

Donald Trump geçtiğimiz aylarda Sahibi olduğu Florida'daki Mar-a-Lago golf kulübü dönüşünde uçağa binerken, eşi Melania ve oğlu Barron açıkta olmasına rağmen yağmurlu havada şemsiyeyi kendine tutmuş ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Trump, Melania'yı şemsiyenin altına almadı

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