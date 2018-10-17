ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün eşi Melania Trump ile Michael kasırgasının vurduğu Florida'ya gitmişti. Beyaz Saray'dan başkanlık helikopterine giderken gazetecilere açıklama yapan Trump, First Lady'den uzaklaşarak dışarıda bıraktı. Bir an şaşkınlık yaşayan Melania Trump, gülümsemeye çalıştı.

Daha sonra uzaklaşırlarken de Trump'ın şemsiyeyi yine kendine tuttuğu görüldü.

Trump, Melania'yı şemsiyenin altına almadı VİDEO

AYNISI OĞLUNA DA YAPMIŞTI

Donald Trump geçtiğimiz aylarda Sahibi olduğu Florida'daki Mar-a-Lago golf kulübü dönüşünde uçağa binerken, eşi Melania ve oğlu Barron açıkta olmasına rağmen yağmurlu havada şemsiyeyi kendine tutmuş ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.