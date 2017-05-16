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Trump Merkel'le tokalaşmadı, Erdoğan'la samimi pozlar verdi

Şansölye Merkel'le görüşmesinde sıkıldığını sürekli belli eden ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ise nazik ve samimiydi.

16.05.2017 - 20:57
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Trump Merkel'le tokalaşmadı, Erdoğan'la samimi pozlar verdi

ABD Başkanı Trump, Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlıyor. Bu görüşmenin her aşaması günlerce konuşulacak..

İlk izlenimler Trump'ın Erdoğan'ı karşılaması ve ortak basın toplantısından oldu.

Trump Beyaz Saray'ın kapısında karşıladığı andan itibaren mevkidaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı oldukça nazik ve samimi bir görüntü verdi.

Trump Merkel'le tokalaşmadı, Erdoğan'la samimi pozlar verdi

Trump Merkel'le tokalaşmadı, Erdoğan'la samimi pozlar verdi

Trump Merkel'le tokalaşmadı, Erdoğan'la samimi pozlar verdi

Trump'ın bu tavrı Almanya Şansölyesi Merkel'e davranışlarını akıllara getirdi.

Trump, Merkel'le görüştüğü gün boyunca ne elini sıkmış ne de yüzüne bakmıştı. Merkel'in yanında sıkıldığını sürekli belli etmişti.

Trump Merkel'le tokalaşmadı, Erdoğan'la samimi pozlar verdi

Öte yandan Merkel Washington'daki görüşmenin dışında Trump'la gerçekleştiği bir telefon görüşmesinde ABD Başkanı'nın Erdoğan'a yönelik övgülerinin aksine Erdoğan'ı şikayet eder bir tutum sergiledi.

Trump Merkel'le el sıkışmadı-VİDEO

Reuters'in haberine göre görüşmede Merkel Erdoğan'ın kendisi ve diğer Avrupalı liderler için kullandığı 'ağır ifadeleri' ve Nazi benzetmelerini hatırlattı.

Erdoğan ve Trump görüşmesi VİDEO

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