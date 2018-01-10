Trump muhtemel rakibi Oprah'a meydan okudu

ABD'de Oprah Winfrey’nin 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı tartışmaları sürerken, Trump da konuyla ilgili ilk kez yorum yaptı.

Trump, Beyaz Saray’da Kongre üyeleriyle göçmenlik konusundaki toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Oprah Winfrey’i seçimlerde geride bırakacağını söyledi. “Oprah’ı yenerim. Oprah çok eğlenceli olur.” diyen Trump, Oprah Winfrey’yi çok iyi tanıdığını belirterek, “Seçime gireceğini sanmıyorum.” dedi.

BAŞKANLIK MESAJLARI

Oprah Winfrey, hafta sonunda düzenlenen Altın Küre ödülleri sırasında cinsel tacizler ve cinsiyetçi eşitsizlik konusunda bir konuşma yapmış ve sonrasında, 2020 seçimlerinde başkan adayı olabileceği yönünde tartışmalar başlamıştı.

Bu arada Oprah Winfrey’in en iyi arkadaşı olduğu belirtilen Gayle King, Winfrey’nin başkanlık için yarışması ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.





EFSANE TELEVİZYONCU OPRAH MUHALEFETİN ADAYI

Oprah Winfrey, yıllardır televizyonlarda şov programları gerçekleştirerek milyonlarca insanın gönlüne girmeyi başardı. Bunu insanlara yardım ettiği, evsizlere ev aldığı, hastaları tedavi ettirdiği programları ile başaran Oprah, bir çok ABD'linin sevgilisi haline geldi. Bu yüzden muhalif cephe ABD Başkanlığı için Oprah'ı düşünüyor.