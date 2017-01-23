taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7569
EURO
4,0372
ALTIN
146,97
PETR
55,5700

Trump NAFTA'yı tekrar müzakereye açacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakereye açacağını söyledi.

23.01.2017 - 08:04
  1. Haberler
  2. Dünya

Trump NAFTA'yı tekrar müzakereye açacak

Trump, yaptığı açıklamada, NAFTA'nın yenilenmesine ilişkin olarak konuyu Kanada ve Meksikalı liderlerle yapacağı toplantıda gündeme getireceğini belirtti.
Seçim çalışmalarında sık sık NAFTA'nın tekrar yapılanması gerektiğine vurgu yapan Donald Trump, "NAFTA'yla ilgili olarak müzakerelerimiz olacak." dedi.

"BENİM KAMPANYAMIN ANA KONULARINDAN BİRİSİYDİ"

Trump, "NAFTA'yı duyanınız oldu mu? NAFTA, benim kampanyamın ana konularından birisiydi. NAFTA'yı göçmenler ve sınır güvenliği anlamında tekrar müzakereye açacağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile görüşmenin tarihinin belirlendiğini açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray Caso, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte ülke ekonomisindeki olumsuz havanın dağılması için NAFTA'nın şartlarını yeniden müzakere etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

11
Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

21
Astana görüşmeleri bugün başlıyor

Astana görüşmeleri bugün başlıyor

12
Çin'in merkezinde 19 binanın yıkılma anı kamerada

Çin'in merkezinde 19 binanın yıkılma anı kamerada

11
DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yaşam yeniden kuruluyor

DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yaşam yeniden kuruluyor

13
Tunceli'de terör öperasyonu

Tunceli'de terör öperasyonu

25
ABD'de olumsuz hava şartları: 15 ölü

ABD'de olumsuz hava şartları: 15 ölü

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM