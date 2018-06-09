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Trump, NBA şampiyonunu Beyaz Saray'a davet etmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, NBA'de bu sezon şampiyon olacak takımın oyuncularını Beyaz Saray'a davet etmeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 09:20..
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Tüm dünyanın yakından takip ettiği NBA'de final serisi sona erdi. LeBron James'li Cleveland yenilirken şampiyon Stephaen Curry'li Kevin Durente'li Golden State oldu. Maçtan sonra en çok konuşulan konu Donald Trump'ın şampiyona ilişkin açıklaması oldu.

Trump, NBA şampiyonunu Beyaz Saray'a davet etmeyecek

"ŞAMPİYON BEYAZ SARAY'A GİREMEYECEK"

Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, NBA'de Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasında devam eden sezon finaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki takımın yıldız oyuncuları Warriors'lı Stephen Curry ve Cavaliers'lı LeBron James'ten bahseden Trump, "Ne LeBron James'i ne de Stephen Curry'i Beyaz Saray'a davet ettim. Hangisinin takımı şampiyon olursa olsun oraya giremeyecekler" diye konuştu.

Trump, NBA şampiyonunu Beyaz Saray'a davet etmeyecek

BEYAZ SARAY'A DAVET EDİLMEK İSTEMİYORLAR

All-star LeBron James, konuyla ilgili hafta içinde yaptığı açıklamada, "Bu seriyi kim kazanırsa kazansın kimse Beyaz Saray'a davet edilmek istemiyor. İki takımın da oraya gitmeyeceğini biliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Warriors'lı Curry ile Kevin Durant ise James'in görüşüne katıldıklarını belirtmişlerdi.

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