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Trump, Netanyahu ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA | 04.04.2018 - 08:39..
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ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alındığı duyuruldu.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE OLAN BAĞLILIĞINI VURGULADI"

Açıklamada, "Başkan Trump, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha vurguladı ve iki lider İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemleriyle mücadele etmek için yakın iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan ve İsrail'in 19 Filistinliyi şehit ettiği olayların görüşmede gündeme gelip gelmediğine değinilmedi.

SİVİL HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILMIŞTI

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açmıştı.

Gösterilerin başladığı ilk günden beri 19 Filistinli şehit olmuş, 1500'den fazlası yaralanmıştı.

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