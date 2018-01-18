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Trump Netanyahu'yu Kudüs konusunda yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ABD’nin büyükelçiliğini bir yıl içinde Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağı iddiasını yalanladı.

İHA | 18.01.2018 - 13:25..
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ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasına Kudüs meselesi girdi. Başkan Trump’ın, Netanyahu dün Kudüs meselesine ilişkin "ABD elçiliği bu yıl içinde taşıyacak" açıklamasını yapmıştı.

Ancak Trump, Netanyahu'nun açıkladığı gibi ABD’nin büyükelçiliğini bir yıl içinde Kudüs’e taşımayı düşünmediklerini açıkladı.

Trump Netanyahu'yu Kudüs konusunda yalanladı

TRUMP'TAN YALANLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklaması soruldu. Trump bu iddianın doğru olmadığını söyledi. Büyükelçiliğin yıl sonunda taşınmayacağını belirtti.

Trump Netanyahu’nun yorumuna ilişkin yaptığı açıklamada farklı senaryolar hakkında konuştuklarını, bunun geçici bazda olacağını kastettiğini belirterek, o konuya bu şekilde bakmadığını söyledi.

İSRAİL'DEN TOPARLAMA ÇABALARI

İsrail başbakanlık yetkilisi ise Trump’ın ifadeleriyle Başbakan Netanyahu’nun ifadelerinin farklı olmadığını söyleyerek ifadelerde yer alan çelişkileri ört bas etmeye çalıştı.

ABD’nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, geçen ay ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması konusunda bunun üç yıldan önce olmayacağını belirtmişti.

Ortaya çıkan bu çelişkili durum ABD ile İsrail arasında Kudüs meselesinden dolayı bir anlaşmazlığın filizleri olarak yorumlandı.

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