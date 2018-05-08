Trump nükleer anlaşadan çekildi: Bundan sonra ne olacak

ABD Başkanı Donald Trump manifesto gibi bir açıklama ile İran'ın nükleer programına adeta meydan okudu, anlaşmadan çekildiğini açıkladı. İran iki yıllık bir rahatlama sürecinin ardından yeniden abluka ve ambargo uygulamalarıyla karşı karşıya kalacak.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR KAPIDA

ABD başkanı Donald Trump, Obama yönetimi zamanında yapılan bu anlaşmanın kesin bir çözüm olmadığını göreve geldiği ilk günden bu yana belirtiyordu. Anlaşmadan çekilmenin sinyalleri günden güne artarken Donald Trump bugün resmen açıklamasıyla kendileri adına anlaşmayı sona erdirdi.

ABD Başkanı Trump açıklamalarında, İran'ın güçlenmesi ve silahlanmaya yönelik hamlelerinin giderek artması nedeniyle bu anlaşmanın yürürlükten kaldırılarak ambargo ve ekonomik ablukaların yeniden gelebileceğinin sinyallerini verdi.

Trump, "Bugün ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini açıklıyorum. Başkanlık memorandumu imzalayacağım ve İran'a ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz." sözleriyle yaptırımların yeniden getirileceğini belirtti.

ANLAŞMANIN GELECEĞİ

Anlaşmaya her ne kadar ABD tarafından bitirilmiş gözüyle bakılsa da Avrupa da bu işin kilit noktalarından biri. ABD hariç geriye kalan 4 ülke İran ile anlaşmanın askıya alınmaması yönünde beyanat verirken P5+1 ülkelerinin vereceği karar doğrultusunda anlaşma resmen ya sona erecek, ya da Avrupa tarafından devam ettirilecek.

YENİ ANLAŞMA İHTİMALİ

ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar anlaşmadan çekildiklerini açıklasa da yeni anlaşma ihtimaline de açık kapı bıraktı. İran'ın ABD ve BMGK üyeleri ile masaya oturması durumunda yeni bir anlaşma yapılabilecek. Ancak bu duruma İran'ın ne tepki vereceği belirsiz. Zira Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif yeni bir anlaşmanın yürürlüğe sokulmayacağı gibi eski şartların yeniden devam ettirileceği mesajını vermişti.

Trump ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu VİDEO