Trump nükleer anlaşmadan önce Suudlardan destek istedi

Reuters'in özel haberine göre, Trump'ın İran ile P5+1 ülkeleri arasında 6 yıl önce imzalanan nükleer anlaşmadan (JCPOA) ülkesini çekmeden bir gün önce ABD Başkanı'nın üst düzey yardımcılarından biri, Riyad'ı arayarak çekilme kararının petrol arzlarını kesintiye uğratmasıhalinde petrol fiyatlarının sabit tutulması konusunda yardım istedi.

RİYAD'DAN DESTEK

Konuya yakın 3 kaynağın açıklamasına göre, üst düzey ABD'li yetkili Trump'ın kararını açıklamasından önce Washington'ın Riyad'a bu konuda güvenebileceğinden emin olmak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı telefonla aradı.

Kaynaklardan biri görüşmenin 7 Mayıs'ta gerçekleştiğini söylerken, diğer iki kaynak herhangi bir tarih vermedi. Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta ülkesinin imzasını çekmişti.

Beyaz Saray sözcüsü görüşme konusunda yorum yapmayı reddederken, üst düzey bir Suudi yetkili görüşmeyi doğrulamasa da "JCPOA kararından ilan edilmeden önce haberdardık. Her zaman ABD ile petrol piyasasının istikrarı konusunda görüşmeler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.