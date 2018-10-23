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Trump orduyu harekete geçirdi

Göçmenler geliyor korkusu yaşayan ABD, Meksika'ya giriş yapmak isteyen göçmenler için olağanüstü önlemler alıyor.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 07:38..
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Trump orduyu harekete geçirdi

2 bin kişi ile başlayan, ABD’ye ulaşmaya çalışan Orta Amerikalı göçmenlerin sayısı 7 bine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, sınırdaki durumla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

“Orduyu alarma geçirdim, bu ulusal acil durum” diyen Trump, Honduras, Guatemala ve El Salvador'a yapılan yardımların kesileceğini açıkladı.

BİNLERCE GÖÇMENDEN YALNIZCA 640'I MEKSİKA'YA GİREBİLDİ

Meksika sınırına ulaşan göçmenler Meksika'da sığınma başvurusunda bulunuyor. İnsanlar “Açız” diyerek ülkeye giriş izni istiyor. Şu ana kadar Guatemala-Meksika sınırına ulaşan göçmenlerden yalnızca 640'ının Meksika'ya girişine izin verildi.

Trump orduyu harekete geçirdi

Meksika sınırına mülteci akını ViDEO

ABD'YE 2 BİN 575 KİLOMETRE UZAKLIKTALAR

Meksika'ya giremeyen çok sayıda göçmen, sınırdaki nehirden yüzerek Meksika'ya geçmeye çalışıyor. Meksika'ya geçebilen göçmenlerse Meksika-ABD sınırına ulaşması için 2 bin 575 km daha yol kat edecek.

Sınırı geçmeyi başaran bazı göçmenler, iş bulabilmeleri durumunda Meksika'da da kalabileceklerini belirtiyor.

Trump orduyu harekete geçirdi

Twitter hesabı üzerinden de açıklama yapan Trump, sınırı geçmeye çalışan göçmenleri engellemek adına büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Meksika, göçmenlik ve sığınma başvurusu sürecini uygulayacaklarını fakat sürecin ihlali durumunda göçmenlerin sınır dışı edileceğini duyurdu.

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