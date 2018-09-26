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Trump: Orta Doğu barış planını 4 ay içinde açıklayacağım

BM Genel Kurulu vesilesiyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu barış planını 4 ay içinde açıklayacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 17:25..
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BM Genel Kurulu vesilesiyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu barış planını 4 ay içinde açıklayacağını duyurdu.

Netanyahu ile görüşüp ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, bağımsız Filistin yaratması gereken iki devletli çözümü dsteklediğini ilk kez dile getirdi.

"SÜRATLE HAREKETE GEÇMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

"Bence en çok işe yarayacak olan iki devletli çözüm, benim hissiyatım bu'' vurgusu yapan ABD Başkanı şöyle devam etti: ''Epey ilerleme kaydedildi, İsrail ile Filistinliler bir şey yapmak istiyor. Oldukça süratle harekete geçmeye başlayacağız.''

Trump: Orta Doğu barış planını 4 ay içinde açıklayacağım


Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından ABD'nin arabuluculuğunu reddettiğini açıklayan Filistin Yönetimi'nin masaya döneceğinden emin havada konuşan Trump, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in öncülüğünde hazırlanan ve Filistin halkını BM tarafından tanınan yasal haklarından mahrum etmeye çalışan 'Yüzyılın Anlaşması'nı uluslararası topluma sunacakları tarihi de verdi: "Gelecek iki-üç-dört ay içinde diyebilirim."

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