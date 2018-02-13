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Trump: Ortadoğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin bugüne kadar Ortadoğu ile ilgili süreçler için harcadığı parayı "büyük bir hata" olarak yorumladı.

AA | 13.02.2018 - 00:06..
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Trump: Ortadoğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

Beyaz Saray'da ABD'nin 2019 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Ortadoğu'da bugüne kadar çok büyük harcamalar yaptıklarını bildirdi.

Trump, "Birkaç ay öncesindeki son hesaplara göre Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadık. 7 trilyon dolar. Büyük bir hata, ama durum bu. Ve bugün Ortadoğu, oraya pek de akıllıca olmayan bir şekilde 17 yıl önce girdiklerinden daha kötü durumda. Çok üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

Trump: Ortadoğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

IRAK'IN İŞGALİ İÇİN DE "BÜYÜK BİR HATA" DEMİŞTİ

Başkan olmadan önceki seçim kampanyası döneminde ABD'nin Irak'ı işgal etmesini "büyük bir hata" olarak nitelendiren Trump, ülkesinin Ortadoğu'ya askeri olarak fazla müdahil olmasından şikayet ediyordu.

Göreve geldikten sonra ABD'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlarla ilgili yetkileri önemli ölçüde Pentagon'a ve sahadaki komutanlara devreden Donald Trump, özellikle Suriye'ye daha fazla askeri unsur göndermek ve DEAŞ'a karşı bir başka terör örgütü olan PYD/PKK ile beraber çalışmakla eleştiriliyor.

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