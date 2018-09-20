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Trump: Ortadoğu'ya girmek en kötü hataydı

ABD Başkanı, ülke tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük hatanın, Cumhuriyetçi başkanlardan Bush'un Afganistan ve Irak işgalleriyle Ortadoğu'ya girilmesi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 19:16..
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Trump: Ortadoğu'ya girmek en kötü hataydı

Bu kez kendi partisi Cumhuriyetçileri hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, verdiği  röportajda, kendince ülke tarihinde yapılan en kötü hatanın ne olduğunu da açıkladı.

"OBAMA DA ÇEKİLMEKLE HATA YAPTI AMA"

''Ülkemizin tarihinde yapılmış, gelmiş geçmiş en kötü tekil hata, Başkan George W. Bush tarafından Ortadoğu'ya sokulmasıdır.'' diyen Trump, şöyle devam etti:

''Barack Obama ABD askerlerini oradan çıkarmakla yanlış yapmış olabilir, ama bence, asıl girmemiz, ülkemizin tarihinde yapılmış en büyük hatadır.''

"MİLYONLARCA CAN..."

Bu yüzden "ABD'nin Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadığını" belirten Trump, şöyle konuştu:

''Şimdi bir yerde pencere tamir etmen icap etse 'aman, sakın yapmayalım' diyorlar. 7 trilyon dolar ve milyonlarca can, çünkü biliyor musunuz, ben iki tarafı da saymayı seviyorum. Milyonlarca can…''

"EN KÖTÜ TEKİL HATA"

Trump, ''Benim kanımca ülkemizin tarihinde yapılmış en kötü tekil hata'' diye tekrarlayarak şöyle devam etti:

''İçsavaşı anlarsınız. İçsavaş içsavaştır. Bu farklı. Bizim açımızdan Ortadoğu'ya girmek bu ülke için kötü bir gündü.''

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