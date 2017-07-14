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Trump Paris'te Macron ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile küresel ısınma konusundaki görüş ayrılığının sürdüğünü bildirdi.

14.07.2017 - 01:27
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Trump Paris'te Macron ile görüştü

Trump Paris'te Macron ile görüştü

Macron, Trump ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider basın toplantısı düzenledi.

"BİRÇOK KONUDA AYNI KARARLILIĞA SAHİBİZ"

Macron, "Görüşmemizde, ticari ilişkiler, terörle mücadele ve Suriye konusunda görüş birliği içinde olduğumuzu teyit ettik. Libya ve Afrika’nın Sahel bölgesiyle ilgili de ortak bir vizyona sahibiz. Birçok konuda aynı kararlılığa sahibiz. Küresel ısınma konusu da içinde olmak üzere çok az konuda görüş ayrılıkları içindeyiz. Ben Paris İklim Sözleşmesi'ne bağlılığımı sürdürüyorum." dedi.

Trump Paris'te Macron ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin terörle mücadele konusunda da görüşlerinin ABD ile kusursuz şekilde aynı yönde olduğunu ifade etti.

"SAYIN MACRON SİZ SÜPER BİR CUMHURBAŞKANISINIZ"

Trump ise Macron'a övgüler yağdırarak "Sayın Macron siz süper bir cumhurbaşkanısınız, büyük bir lidersiniz." ifadelerini kullandı.

Trump Paris'te Macron ile görüştü

Macron’un liberal ekonomiye bakışını da öven Trump, özellikle ticaret ve ekonominin gelişmesi için Fransız liderin bürokratik engelleri kaldırma girişimlerine büyük saygı duyduğunu aktararak bu konuda kendisinin ve ülkesinin aynı politikaları uygulamaya çalıştığını dile getirdi.

Trump Paris'te Macron ile görüştü

"BİZİM İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL"

Fransa ve ABD arasındaki ilişkilere değinen Trump, “Fransa ve ABD, geçmişi çok uzağa giden iki müttefik. Bu iki ülke de ezelden beri özgürlük değerleriyle birbirine bağlı. İki ülke arasında bağlar yıkılamayacak kadar güçlü. Bizim ilişkilerimiz mükemmel." dedi.

Trump Paris'te Macron ile görüştü

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