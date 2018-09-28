taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.01885
Euro
7.00615
Altın
1183.695
Borsa
99884
Gram Altın
229.15

Trump, Poroşenko ile aynı takım elbiseyi giydi

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile pişti oldu.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 10:14..
  1. Haberler
  2. Dünya

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile ABD Başkanı Trump ve eşleri bir araya geldi.

Trump, Poroşenko ile aynı takım elbiseyi giydi

AYNI TAKIM ELBİSEYİ GİYDİLER

İki liderin yaptığı toplantıdan çok görüşme sırasında çekilen fotoğraf dünya gündemine oturdu. Çünkü Poroşenko ve Trump aynı takım elbiseyi giymişti.

TWİTTER'DAN YAYINLANDI

Bu fotoğrafı Twitter'dan yayınlayan ise Poroşenko'nun Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko oldu. First Lady'ler Melania Trump ve Marina Poroşenko'nun da olduğu fotoğrafta liderlerin kravat ve takım elbiselerinin aynı olduğu görüldü. Ayrıca Melania Trump ve Marina Poroşenko da silah elbiseler giymişti.

Trump, Poroşenko ile aynı takım elbiseyi giydi

'STRATEJİK PARTNER OLDUKLARINI ORTAYA KOYMAK İSTEDİLER'

Twitter kullanıcıları arasında ise bu fotoğraf alay konusu oldu. Ancak Tsegolko, bu görüntünün ‘stratejik partner' olan iki ülkenin pozisyonlarının birliğini sembolize ettiğini ileri sürdü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, gazetecilere BM görüşmelerini değerlendirdi

Erdoğan, gazetecilere BM görüşmelerini değerlendirdi

59
Türkiye EURO 2024'ü Ceferin yüzünden kaybetti

Türkiye EURO 2024'ü Ceferin yüzünden kaybetti

149
Alman medyası Erdoğan'ı yakın takipte

Alman medyası Erdoğan'ı yakın takipte

60
Halit Ergenç: Türkiye bizim

Halit Ergenç: Türkiye bizim

64
Schwarzenegger sevgilisiyle alışverişte

Schwarzenegger sevgilisiyle alışverişte

52
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren partiliye ihraç istemi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren partiliye ihraç istemi

70
Bakan Albayrak: GSYH hedefi için güçlü ekonomi oluşturduk

Bakan Albayrak: GSYH hedefi için güçlü ekonomi oluşturduk

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM