Trump, Poroşenko ile aynı takım elbiseyi giydi

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile ABD Başkanı Trump ve eşleri bir araya geldi.

AYNI TAKIM ELBİSEYİ GİYDİLER

İki liderin yaptığı toplantıdan çok görüşme sırasında çekilen fotoğraf dünya gündemine oturdu. Çünkü Poroşenko ve Trump aynı takım elbiseyi giymişti.

TWİTTER'DAN YAYINLANDI

Bu fotoğrafı Twitter'dan yayınlayan ise Poroşenko'nun Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko oldu. First Lady'ler Melania Trump ve Marina Poroşenko'nun da olduğu fotoğrafta liderlerin kravat ve takım elbiselerinin aynı olduğu görüldü. Ayrıca Melania Trump ve Marina Poroşenko da silah elbiseler giymişti.

'STRATEJİK PARTNER OLDUKLARINI ORTAYA KOYMAK İSTEDİLER'

Twitter kullanıcıları arasında ise bu fotoğraf alay konusu oldu. Ancak Tsegolko, bu görüntünün ‘stratejik partner' olan iki ülkenin pozisyonlarının birliğini sembolize ettiğini ileri sürdü.