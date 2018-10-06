Trump: Protestocuları Soros tuttu

ABD’de Başkan Donald Trump’ın desteklediği, ancak hakkındaki cinsel taciz iddiaları tartışma yaratan yargıç Brett Kavanaugh’ın (53) adaylığının Senato’da oylanması öncesinde New York ve başkent Washington’daki Kongre binası önünde bu isme karşı çıkanlar protesto gösterisi düzenledi.

"SOROS'UN TUZAĞINA DÜŞMEYİN"

Kongre önünde toplanan göstericiler, Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme adaylığının iptalini istedi. Çoğunluğu kadın yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde yaşanan gerginlik sonucu 300’den fazla kişi gözaltına alındı.

ABD Başkanı Trump, protestoların ardında yatırımcı, Açık Toplum Vakfı’nın kurucusu George Soros’un olduğunu öne sürdü.

Eylemcilerin ‘para ödenmiş profesyoneller’ olduğunu öne süren Trump, cuma günü paylaştığı bir tweette Twitter’dan “Senatörleri kötü göstermek için tutulmuş asansör eylemcileri paralı profesyonellerdir. Tuzağa düşmeyin” dedi. Trump posterlere işaret ederek “Soros ve diğerleri tarafından ödendi” iddiasında bulundu.

KAVANAUGH İDDİALARI REDDEDİYOR

Kavanaugh’ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford, geçen hafta Senato Adalet Komisyonu’nda verdiği ifadede, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Yaklaşık 4 saat süren oturumun ardından söz alan Kavanaugh ise Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını öne sürmüştü. Kavanaugh hakkında Ford dışında iki kadının daha cinsel taciz iddiası bulunuyor.