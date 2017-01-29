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Trump-Putin görüşmesinin ayrıntıları

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

29.01.2017 - 13:37
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Trump-Putin görüşmesinin ayrıntıları

ANLAŞTILAR

Kremlin'den yapılan açıklamada Trump ile Putin'in 'birbirine eşit' olarak ilişkileri geliştirme konusunda anlaştıkları belirtildi.

Sputnik'te yer alan haberde, iki liderin ilişkilerde önceliği terörle mücadeleye ayıracakları kaydedildi.

Trump-Putin görüşmesinin ayrıntıları

Trump-Putin görüşmesinin ayrıntıları

"IŞİD'E KARŞI 'GERÇEK' KOORDİNASYON"

Kremlin, Trump ile Putin'in Suriye'de IŞİD'e karşı 'gerçek bir koordinasyon' oluşturacaklarını vurguladı:

"Her iki taraf da Rus-Amerikan ilişkilerinin eşitler seviyesinde, karşılıklı kazanç temeli üzerinde, yapıcı bir zeminde gelişmesi için işbirliğe istekli olduğunu beyan etti."

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