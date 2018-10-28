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Trump Putin ile boks maçına çıkmayı reddetti

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir boks maçında karşı karşıya gelmesi halinde kendisinin çok sert biri olduğu düşünüleceği için böyle bir maç yapmayı istemediğini söyledi.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 17:06..
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ABD Başkanı Trump, Illinois eyaletinde yaptığı bir konuşmada Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geldiği tarihi Helsinki zirvesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Vladimir Putin'le harika bir görüşmemiz oldu. Her şey hakkında konuştuk" diyen Trump, bazı kişilerin kendisini Rus liderine çok 'nazik' davrandığı için eleştirdiğini söyledi.

Trump Putin ile boks maçına çıkmayı reddetti

"ÇOK SERT GÖRÜNEBİLİRDİM"

Trump, "Putin'le boks müsabakası başlatsaydım, o zaman da 'O çok sertti, bu korkunç bir şey' diyeceklerdi. Başka bir deyişle, arada hiçbir fark yok" diye konuştu.

Trump Putin ile boks maçına çıkmayı reddetti

Putin ve Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 16 Temmuz'da gerçekleşen ilk tam kapsamlı zirvede bir araya gelmişti. Tarihi zirvede iki lider, ikili ilişkilerin neredeyse tamamını ve uluslararası gündemi ele almış ve birçok alanda fiilen anlaşmaya varmıştı.

Trump Putin ile boks maçına çıkmayı reddetti

Liderlerin bir sonraki buluşmasının 11 Kasım'da Paris'te olması bekleniyor.

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