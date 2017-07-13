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Trump: Putin ile iyi bir ilişkimiz var

G20 Zirvesi'nde Putin ile bir araya gelen Trump, Rusya Devlet Başkanı'yla iyi anlaştığını açıkladı.

13.07.2017 - 10:35
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G20 Zirvesi'nden sonra ABD'ye dönen Trump, CBN kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

Trump: Putin ile iyi bir ilişkimiz var

"BEN İYİ ANLAŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Trump; Putin ile iyi anlaştıklarından bahsederek, "Çok iyi anlaştığımızı ve bunun kötü değil iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar, ‘Aman, onlar iyi geçinmemeli’ diyor. Bunlar kim, bunu kim söylüyor? Ben, çok ama çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Biz, iki büyük nükleer gücüz” diye konuştu.

Trump: Putin ile iyi bir ilişkimiz var

"DİYALOĞA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Trump, Rusya’yla diyalog kurmanın önemine de vurgu yaparak, “Ve eğer diyalog kurmasak bu, ülkemiz ve onların ülkesi için çok sorun yaratacak. Diyaloğa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” dedi.

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