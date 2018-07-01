Trump: Putin ile o iddiaları görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya gelerek önemli konuları konuşacak.

"RUSYA'NIN NE YAPACAĞINI GÖRECEĞİZ"

İki dünya lideri Ukrayna, Suriye ve Kırım meselelerini özel olarak masaya yatıracak. Ayrıca Trump, Putin'e Rusya'nın ABD'deki seçimlere etki edip etmediğini de soracak.

ABD Başkanı Trump, dün uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin Rusya'ya olan yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusu üzerine ABD Başkanı, “Rusya’nın ne yapacağını göreceğiz” diye konuştu.

OBAMA'NIN TUTUMUNU ELEŞTİRDİ

Ayrıca Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olarak tanınıp tanınmayacağına dair soruya ise Trump, “Bakmamız lazım” şeklinde cevapladı ve eski başkan Obama'nın bu konuya olan tutumunu da eleştirdi.

"DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNDEN ÇIKMAYACAĞIZ"

ABD Başkanı, Dünya Ticaret Örgütü’nden çıkmayı istediği yönündeki haberlerin aksine böyle bir planının olmadığını aktardı.

Donald Trump, bir üyesi emekli olmaya karar veren Yüksek Mahkeme’ye yeni yargıç adayı olarak aklında 2’si kadın 5 ismin bulunduğunu, adayını 9 Temmuz’da açıklamayı düşündüğünü söyledi