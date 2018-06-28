Trump-Putin zirvesinde yer-zaman netleşti

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinarasındaki görüşmenin Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşeceği belirtildi.

FİNLANDİYA'DA BULUŞMA

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam yaptığı açıklamada, Putin'le görüşmesi için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin olası buluşma noktalarından olduğunu söylemişti.



Trump iki ülkenin de yer ve tarih konusunda görüştüğünü belirtmişti. Trump-Putin görüşmesinin tarihi için de 16 Temmuz'da yapılması planlandı.

TRUMP'IN DANIŞMANI PUTİN'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlim Danışmanı John Bolton dün Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti.