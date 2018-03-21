Trump Putin'i arayıp tebrik etti

Trump, Rusya'da yüzde 70'in üzerinde oy alarak 6 yıl daha görevde kalacak Putin'i aradı. Trump'ın, ulusal güvenlik danışmanlarının aksi yöndeki uyarılarına rağmen Rusya liderini tebrik ettiği iddia edildi.

YARDIMCILARINI DİNLEMEDİ

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan iddiaya göre Trump'ın, Putin'le görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'daki danışmanlarının ikazlarını dinlemediği belirtildi.

İddiaya göre Trump, Putin'i "tebrik etmemesi" konusunda kendisini uyaran ulusal güvenlik danışmanlarının aksine Rusya lideriyle telefon görüşmesinde Putin'i "seçim başarısından dolayı" tebrik etti.

ÖLDÜRÜLEN RUS AJANLAR GÜNDEME GELMEDİ

Aynı haberde söz konusu danışmanların, "İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajanı" konu başlığını Trump'ın konuşma notlarına yazdığı ancak Trump'ın bu konuyu gündeme getirmediği de öne sürüldü.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders günlük basın brifinginde, Trump-Putin görüşmesinde, İngiltere'de zehirlenen Rus ajanı Sergey Skripal konusunun gündeme gelmediğini açıklamıştı.