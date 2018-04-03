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Trump, Putin'i Beyaz Saray'a davet etti

Beyaz Saray Sözcüsü Sara Sanders, Başkan Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin’i Washington’a davet ettiğini doğruladı.

İHA | 03.04.2018 - 06:16..
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Trump, Putin'i Beyaz Saray'a davet etti

Beyaz Saray Sözcüsü Sara Sanders, 20 Mart’ta ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesi esnasında Trump’ın Putin’i ABD’nin başkenti Washington’a davet ettiğini doğruladı.

Sanders, "Devlet başkanları, Beyaz Saray da dâhil olmak üzere pek çok farklı yerde gerçekleştirilebilecek olası bir ikili toplantı hakkında konuştular. Henüz bu bilgiden başka bir şey söyleyemeyiz" dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Trump ile Putin arasında 20 Mart’ta yapılan telefon görüşmesi esnasında ABD Başkanı’nın Putin’i Washington’a davet ettiğini açıklamıştı.

Trump, Putin'i Beyaz Saray'a davet etti

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